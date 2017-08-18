День города-2017 в Екатеринбурге. Все самое интересное с вечерних мероприятий

Концерты, горожане, много фото - в нашей вечерней онлайн-трансляции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Продолжается празднование Дня города. Вечером мы ожидаем большой концерт, большой салют и большой разъезд народных масс из центра города. Погода стоит отличная, деньги и силы у гуляющих пока не закончились, а впереди нас ждет много интересного. Все самое интересное - в нашей вечерней онлайн-трансляции.

18:30 Не все горожане торопятся на концерты. Многие "зависли" возле большого экрана на Ленина и смотрят матч Урал - ЦСКА.

Возле Драмтеатра жители Екатеринбурга слушают талантливые голоса. В судьях - Меладзе, Гагарина и "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

Никита Свалухин на сцене, его поддержка неистово кричит рядом.

18:50 Мы знаем, все пришли посмотреть на Нагиева. Вот он - троллит участников конкурса!

Почетное жюри тоже не скучает!

Нагиев не только радует дам своим присутствием, но и объявляет поиски потерянных на празднике детей. Одного малыша по имени Максимилиан уже удалось найти.

А горожане в это время выкладывают эффектные селфи. В Инстаграме svetasidananas пишет:

- Свой город я очень люблю я здесь родилась и живу уже 28 лет и в честь моего любимого города у меня даже на ноге набита #тату #СвятаяЕкатерина в честь которой была названа #Екатерина1 в часть который назван город Екатеринбург. Поздравляю жителей #Екб с праздником!

Публикация от Света Ananas Екатеринбург (@svetasidananas) Авг 19 2017 в 5:10 PDT

А что происходит на Площади 1905 года? Вы угадали: море людей и океаны музыки. Наш фотограф сделал кадр "зрительного зала". Явка впечатляет, не правда ли?

Группа BOGÁCHI - авторы официального гимна черлидинга РФ, между прочим.

Организаторы сделали многое, чтобы город оставался чистым, но количество желающих уединиться все равно превышает количество предложенных удобств. Какой же праздник без очереди в туалет!..

Ну, и чтобы два раза не вставать, тем более что и само в глаза бросается, окинем взглядом городские урны. Обратите внимание: хоть в них места и не хватает, народ культурно ставит мусор рядом. Хотя, конечно, еще не вечер.

Итак, в городе пока чисто и радостно. Работа организаторов, конечно, большая. Главный музыкальный активист города Евгений Горенбург объявляет участников URAL Music Night и многочисленных спонсоров шоу.

Оркестр "Другие" представляет слушателям свою версию культового хита Prodigy - Smack my bitch up. Народу нравится!