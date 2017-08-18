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День города-2017 в Екатеринбурге. Все самое интересное с вечерних мероприятий

День города-2017 в Екатеринбурге. Все самое интересное с вечерних мероприятий
16+
Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
Концерты, горожане, много фото - в нашей вечерней онлайн-трансляции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Продолжается празднование Дня города. Вечером мы ожидаем большой концерт, большой салют и большой разъезд народных масс из центра города. Погода стоит отличная, деньги и силы у гуляющих пока не закончились, а впереди нас ждет много интересного. Все самое интересное - в нашей вечерней онлайн-трансляции.

18:30 Не все горожане торопятся на концерты. Многие "зависли" возле большого экрана на Ленина и смотрят матч Урал - ЦСКА.

день города

Возле Драмтеатра жители Екатеринбурга слушают талантливые голоса. В судьях - Меладзе, Гагарина и "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

день города

Никита Свалухин на сцене, его поддержка неистово кричит рядом.

день города

день города

18:50 Мы знаем, все пришли посмотреть на Нагиева. Вот он - троллит участников конкурса!

день города

Почетное жюри тоже не скучает! 

день города

Нагиев не только радует дам своим присутствием, но и объявляет поиски потерянных на празднике детей. Одного малыша по имени Максимилиан уже удалось найти.

день города

А горожане в это время выкладывают эффектные селфи. В Инстаграме svetasidananas пишет:

- Свой город я очень люблю я здесь родилась и живу уже 28 лет и в честь моего любимого города у меня даже на ноге набита #тату #СвятаяЕкатерина в честь которой была названа #Екатерина1 в часть который назван город Екатеринбург. Поздравляю жителей #Екб с праздником! 

А что происходит на Площади 1905 года? Вы угадали: море людей и океаны музыки. Наш фотограф сделал кадр "зрительного зала". Явка впечатляет, не правда ли?

день города

Группа BOGÁCHI - авторы официального гимна черлидинга РФ, между прочим.

день города

Организаторы сделали многое, чтобы город оставался чистым, но количество желающих уединиться все равно превышает количество предложенных удобств. Какой же праздник без очереди в туалет!..

день города

Ну, и чтобы два раза не вставать, тем более что и само в глаза бросается, окинем взглядом городские урны. Обратите внимание: хоть в них места и не хватает, народ культурно ставит мусор рядом. Хотя, конечно, еще не вечер. 

день города

Итак, в городе пока чисто и радостно. Работа организаторов, конечно, большая. Главный музыкальный активист города Евгений Горенбург объявляет участников URAL Music Night и многочисленных спонсоров шоу.

Оркестр "Другие" представляет слушателям свою версию культового хита Prodigy - Smack my bitch up. Народу нравится!день города

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 19.08.2017, 19:02
Тэги: Фото, Развлечения, Культура
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