Для тех, кто не пошел: все самое интересное с Дня города в нашем фоторепортаже

Основные площадки, как всегда, располагались в центре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Если вы не смогли попасть на праздник в этом году – не беда! Увидеть, как столица Урала отмечает свой 294-й день рождения, можно в фоторепортаже НАШЕЙ.

Все началось с торжественной части. Вынести флаг Екатеринбурга, в этом году, выпало художнику Виталию Воловичу и президенту ФК "Урал" Григорию Иванову (кстати, сегодня подопечные Александра Тарханова сыграли с ЦСКА в Екатеринбурге).

Разные цвета шарфов зрителей символизируют разные районы города.

Затем брусчатка площади 1905 года превратилась в спортивную площадку.

А также в место для танцев.

По традиции, в День города между молодоженами была разыграна квартира.

Фаворитами фортуны стала семья Яночкиных. Корреспондент НАШЕЙ пообщался со счастливчиками.

Определить победителей помогала Мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова.

В это же время на улице Бориса Ельцина тоже происходила нешуточная борьба.

На чемпионате Свердловской области по лыжероллерному спорту мужчины бежали дистанцию в 9,6 км, а девушки – 7,2 (9 кругов по 800 метров).

За минуту до старта участницы сосредоточены.

Спортивная площадка находилась на перекрестке Ленина и Пушкина.

Любой желающий мог проверить свои спортивные навыки или просто весело провести несколько минут.

Те, кто хоть раз делал "планку", знает, как медленно может тянуться время.





Зато инструкторы находили время и попозировать.

Зонтик – лучшее стредсто защиты от палящего уральского солнца. Впрочем, погода сегодня действительно была хорошая.

Сегодня в центре можно было увидеть сказочных персонажей.

А также героев аниме.

Все, кто хотел поучаствовать в "Гонке Героев", могли сделать это сегодня на Плотинке.

Впрочем, пройти испытания могли далеко не все.

День города – отличный повод устроить пикник.

Казалось бы, какое отношение имеют индейцы к Дню Екатеринбурга? Тем не менее, их ритмы пользуются у горожан неизменным успехом!

Одна из приглашенных звезд - певица Полина Гагарина. Она была в жюри регионального шоу "Голос" у Театра драмы.

Обратите внимание, девушки-звезды на этот день, не сговариваясь, выбрали для себя одежду золотистого цвета. Солистка группы BOGÁCHI тоже.

Среди зрителей - олимпийский чемпион Антон Шипулин с женой.

Как всегда, ироничный и весь в сиянии собственной неотразимости - Дмитрий Нагиев. Зрителям понравились его шутки.

Хотя - кому как.

Звезды не могут упрекнуть уральцев на невнимание к их персонам. "Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла – все кипит".

После прослушивания "голосов", было время прогуляться до следующей площадки. Вечерние мероприятия Дня города мы показали в нашем вечернем онлайне с улиц города.

На Плотинке пела и принимала красивые позы Сати Казанова. В золотистом наряде, конечно.

Вот так примерно со сцены видят артисты зрителей Екатеринбурга. Через Исеть.

Его ждали и он приехал. Стас Пьеха, несомненно, зажег. Могло бы и полыхнуть, если не предусмотрительно текущая река между артистом и зрителями.

Большой БУМС в виде салюта случился по расписанию, в 22.25. Пиротехническое шоу длилось полчаса. Некоторые товарищи для лучшего обзора забирались на памятники.

И в момент самого фейерверка зачем-то вскидывали фанатский шарф "Урала".

Видеозапись салюта можно посмотреть здесь.

Редакция "Нашей Газеты" поздравляет всех горожан с праздником и напоминает, что завтра, 20 августа, пройдет еще несколько мероприятий, которые улучшат ваше настроение и подарят много впечатлений.

Фото: ekbcityevent.ru

Фото с Дня города сделано журналистами "Нашей Газеты": Евгением Стояновым, Игорем Трушем, Олегом Галимовым.

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