Екатеринбург в соцсетях: как горожане отмечают День города

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017
Горожане и гости Екатеринбурга поздравляют уральскую столицу с 294-летием. Онлайн-трансляцию НАШЕЙ с улиц города читайте здесь.
Основная масса праздничных мероприятий в Екатеринбурге запланирована на 19 августа. Сегодня вечером состоятся концерты Стаса Пьехи и Сати Казановой (Исторический сквер), группы "Чайф" (площадь 1905 года), групп "Ногу свело" и "Трубецкой" (Академический") и шоу "Голоса Екатеринбурга" с участием Дмитрия Нагиева, Полины Гагариной, Валерия Меладзе и Александра Пантыкина (Октябрьская площадь).
Праздник завершится масштабным фейерверком.