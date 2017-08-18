Екатеринбуржцы увидят самый маленький пожарный автомобиль СССР

В центре города открылась выставка ретро-автомобилей специального назначения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

В Екатеринбурге в 10.00 19 августа открылась выставка ретро-автомобилей музея автомобильной техники УГМК. Среди экспонатов – самый маленький пожарный автомобиль СССР.

Выставка открылась на мосту через Плотинку на проспекте Ленина. Горожане и гости Екатеринбурга могут увидеть специальный транспорт различного назначения - ретро-атомобили и мотоциклы, сообщили в пресс-службе УГМК. В том числе посетители выставки смогут взглянуть на ПМГ-1 – самый маленький пожарный автомобиль 30-х годов прошлого века.

Кроме этого, на выставке будут представлены автомобиль ГАЗ-М20 "Победа", машина скорой помощи и гоночный болид "Эстония-21", который был ведущим гоночным автомобилем в 80-е годы. Все экспонаты выставки являются рабочими.