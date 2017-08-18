Екатеринбуржцы в День города остались без воды из-за коммунальной аварии

Порыв трубы на улице Щербакова произошел в ночь на 19 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Более десятка домов в Екатеринбурге остались без холодной воды из-за порыва труб на улице Щербакова.

Коммунальная авария произошла в ночь на 19 августа. В четыре часа утра на место порыва выехала аварийно-восстановительная бригада МУП "Водоканал". Выяснилось, что авария произошла на трубопроводе диаметров 700 миллиметров.

В 12 часу дня ремонтники согласовали план проведения раскопок и приступили к земляным работам, сообщает Znak.com.