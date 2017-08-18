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Музея пока нет, а экскурсии по нему уже есть: Музей Городского пруда начал работать прямо на набережной

Музея пока нет, а экскурсии по нему уже есть: Музей Городского пруда начал работать прямо на набережной
16+
Фото: prudekburg / Инстаграм
"Пруд города - как сокровищница", с иронией отмечают инициаторы нового музея.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Музей Городского пруда будет создан в Екатеринбурге. С такой инициативой выступили историки. В субботу на набережной они устроили первое выездное заседание и экспозицию будущего Музея. "Наша Газета" сделала подборку самых интересных кадров со страниц горожан. 

В рамках Музея Городского пруда прошел квест по берегам "История исчезнувших статуй".

Вы уже слышали о Музее Городского пруда? Может быть у вас есть собственные идеи, каким он должен быть? Или даже экспонаты, найденные на дне? С такими вопросами обращались к прохожим инициаторы создания Музея. 

Музей Городского пруда сегодня проводил "диалог у воды" с участием общественных деятелей, экологов, археологов, историков и журналистов.  

Главные лица города не остались в стороне от акции в защиту пруда. 

городской пруд

городской пруд

Политолог Константин Киселев. 

городской пруд

городской пруд

Художник Алексей Рыжков

городской пруд

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. 

городской пруд

"Диалог с правоохранителями", – подписал фото Дмитрий Москвин, один из инициаторов Музея Городского пруда. 

городской пруд

Ранее НАША писала о том, как городские активисты чистят пруд и что находят на его дне. 

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Галина Исакова, 19.08.2017, 17:42
Тэги: Необычное, Культура, Жизнь в городе
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