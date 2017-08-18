Музея пока нет, а экскурсии по нему уже есть: Музей Городского пруда начал работать прямо на набережной

"Пруд города - как сокровищница", с иронией отмечают инициаторы нового музея.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Музей Городского пруда будет создан в Екатеринбурге. С такой инициативой выступили историки. В субботу на набережной они устроили первое выездное заседание и экспозицию будущего Музея. "Наша Газета" сделала подборку самых интересных кадров со страниц горожан.

В рамках Музея Городского пруда прошел квест по берегам "История исчезнувших статуй".

Публикация от Комитет Городского Пруда (@prudekburg) Авг 19 2017 в 1:22 PDT

Вы уже слышали о Музее Городского пруда? Может быть у вас есть собственные идеи, каким он должен быть? Или даже экспонаты, найденные на дне? С такими вопросами обращались к прохожим инициаторы создания Музея.

Публикация от Алёна Цорик (@alyona_tsorik) Авг 8 2017 в 1:08 PDT

Музей Городского пруда сегодня проводил "диалог у воды" с участием общественных деятелей, экологов, археологов, историков и журналистов.

Публикация от Комитет Городского Пруда (@prudekburg) Авг 19 2017 в 12:22 PDT

Главные лица города не остались в стороне от акции в защиту пруда.

Политолог Константин Киселев.

Художник Алексей Рыжков

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"Диалог с правоохранителями", – подписал фото Дмитрий Москвин, один из инициаторов Музея Городского пруда.

Ранее НАША писала о том, как городские активисты чистят пруд и что находят на его дне.

Публикация от Fyodor Krasheninnikov (@fyodorrrrr) Авг 19 2017 в 1:26 PDT Личный опыт: журналист НАШЕЙ решила стать красивой девушкой и покататься на катере по Городскому пруду.

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