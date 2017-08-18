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Весь Екатеринбург гуляет на нашей свадьбе: НАША пообщалась с молодоженами, которые выиграли квартиру на Дне города

Весь Екатеринбург гуляет на нашей свадьбе: НАША пообщалась с молодоженами, которые выиграли квартиру на Дне города
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Фото: Игорь Труш/Наша Газета
Обладателями жилья стала семья Яночкиных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Несколько минут назад на Дне города в Екатеринбурге завершилась городская свадьба. В этом году в верности друг другу на глазах у тысяч поклялись почти два десятка пар.
 
Одним из самых волнительных моментов церемонии стал розыгрыш квартиры в Екатеринбурге. Вместе с ведущим на сцене появилась мисс Екатеринбург 2017 Анастасия Каунова. Они перемешали шарики в специальной стеклянной вазе. Как нетрудно догадаться, молодожены вытащили по одному шарику. Повезло новой семье Яночкиных – именно им достался заветный ключик. 
 

– Эмоции просто дикие,   говорит Евгения Яночкина.  Не рассчитывали на такую удачу. Просто хотелось сделать свадьбу в день города. Хотелось сказать, что весь город гулял на нашей свадьбе. 

 

Квартира молодожам пришлась как нельзя кстати – до сегодняшнего дня паре приходилось снимать жилье. 

 Советую всем молодоженам расписываться в день города,  шутят Яночкины.

  • Городская свадьба завершилась красивой традицией – балом.

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Маша Шмурыгина, 19.08.2017, 13:23
Тэги: Фото, Эксклюзив
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