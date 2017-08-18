Весь Екатеринбург гуляет на нашей свадьбе: НАША пообщалась с молодоженами, которые выиграли квартиру на Дне города

Обладателями жилья стала семья Яночкиных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Несколько минут назад на Дне города в Екатеринбурге завершилась городская свадьба. В этом году в верности друг другу на глазах у тысяч поклялись почти два десятка пар.

Одним из самых волнительных моментов церемонии стал розыгрыш квартиры в Екатеринбурге. Вместе с ведущим на сцене появилась мисс Екатеринбург 2017 Анастасия Каунова. Они перемешали шарики в специальной стеклянной вазе. Как нетрудно догадаться, молодожены вытащили по одному шарику. Повезло новой семье Яночкиных – именно им достался заветный ключик.

– Эмоции просто дикие, – говорит Евгения Яночкина. – Не рассчитывали на такую удачу. Просто хотелось сделать свадьбу в день города. Хотелось сказать, что весь город гулял на нашей свадьбе.

Квартира молодожам пришлась как нельзя кстати – до сегодняшнего дня паре приходилось снимать жилье.

– Советую всем молодоженам расписываться в день города, – шутят Яночкины.