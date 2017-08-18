Оставаясь непобежденными: «Урал» сыграл вничью с ЦСКА

Титулованный соперник не испортил настроение уральцам в День города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Матч "Урала" и ЦСКА выпал на День города и собрал аншлаг на стадионе "СКБ-Банк Арена". Стоит отметить, что футбольный матч не впервые выпадает на день рождения уральской столицы. В 2013 году в праздник прошло уральское дерби "Урал"- "Амкар".

Команды подходили к игре в оптимальных для себя кондициях. Не так давно армейцы переиграли московский "Спартак" и добились победы в Лиге Чемпионов обыграв "Янг Бойз".

"Урал" же остается непобежденным в этом сезоне. Неделей ранее подопечные Александра Тарханова вырвали ничью в Туле проигрывая 0:2 по ходу встречи.

Хозяева по-настоящему бодро начали игру, и разница в классе команд не была заметна. Большая часть атак "Урала" начиналась через правый фланг, на котором расположился быстрый и техничный Георгий Чантурия. Впервые за долгое время екатеринбуржцы играли первым номером против титулованного соперника.

Первый тайм подарил фанатам несколько опасных моментов у ворот голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева. Гости же не провели в первой половине матча ни одной опасной атаки, и даже ни разу не пробили по воротам.

Во втором тайме игра пошла, что называется, от ворот до ворот. На 60-й минуте Эрик Бикфалви с линии штрафной мощно пробил по воротам, но Акинфеев все контролировал и отбил мяч.

Уже через 3 минуты Ярослав Годзюр выручил свою команду после неразберихи на угловом. Удар пришелся прямо во вратаря "Урала".

Второй тайм так и прошел на встречных курсах, но до голов дело не дошло.

Уже на 90 минуте ЦСКА мог вырвать победу, но Годзюр вытащил мяч из "девятки". Как результат - невероятно тяжелая ничья 0-0.

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