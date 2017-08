Праздничный салют в честь Дня города в Екатеринбурге в 2017 году. Онлайн-трансляция

Смотрите великолепное шоу в нашей онлайн-трансляции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Сегодня, 19 августа, в Екатеринбурге отметили День города. По традиции насыщенная мероприятиями программа завершается красочным салютом. Как и прежде, его запускают военные с акватории городского пруда. Начало эффектного пиротехнического шоу – в 22.30.

Ранее в администрации Екатеринбурга пообещали, что салют запустят с пяти разных точек. За это время в небо выпустят три тысячи залпов. Они окрасятся в разные цвета и сложатся в разные формы.

Последние минуты тишины...

Бабахает!

А здесь будет видео, которое мы выложим, как только наш видеоинженер сделает красивую картинку.

Салют закончился в 22.47. И снова стало тихо, немного оглушенные горожане расходятся с площадей и главных улиц города. Хороший получился праздник!

Кстати, не всем нравятся салюты. "Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у Театра драмы.

Редакция "Нашей Газеты" поздравляет всех горожан – и любителей тишины, и шумных сборищ у фонтанов – с праздником и желает вам здоровья, погоды, счастья и хорошего зрения, чтобы и дальше читать наш сайт. Надеемся, все успешно доберутся до дома и смогут прочитать наш итоговый репортаж о Дне города: все, что вы пропустили, но хотели бы увидеть.

А если ваши соседи все-таки решили продолжить праздник у себя на кухне, с цыганами и медведями, то вам на них управа: песни под гитару и баян, с хором и танцами – как правильно бороться с шумными соседями.

