Стас Пьеха попал в больницу накануне своего выступления в День города в Екатеринбурге

У музыканта проблемы с желудком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Певец Стас Пьеха попал в больницу накануне своего выступления в Екатеринбурге. Концерт с участием Пьехи и Сати Казановой должен состояться вечером 19 августа в Историческом сквере.

Музыкант оказался в больнице из-за проблем с желудком. Об этом Пьеха сообщил в своем блоге. Он рассказал, что август для него выдался непростым: гастроли, концерты, занятия спортом, стресс. Все это привело к проблемам со здоровьем.

– Живот... И вот через 3 часа я, обезвоженный и выжатый, как лимон, уже в больнице, – написал певец.