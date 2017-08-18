Стас Пьеха попал в больницу накануне своего выступления в День города в Екатеринбурге

У музыканта проблемы с желудком.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017
Певец Стас Пьеха попал в больницу накануне своего выступления в Екатеринбурге. Концерт с участием Пьехи и Сати Казановой должен состояться вечером 19 августа в Историческом сквере.
Музыкант оказался в больнице из-за проблем с желудком. Об этом Пьеха сообщил в своем блоге. Он рассказал, что август для него выдался непростым: гастроли, концерты, занятия спортом, стресс. Все это привело к проблемам со здоровьем.
– Живот... И вот через 3 часа я, обезвоженный и выжатый, как лимон, уже в больнице, – написал певец.
- От планов отпраздновать День города в Екатеринбурге вместе с горожанами Пьеха не отказывается: музыкант заявил, что во что бы то ни стало приедет в уральскую столицу.