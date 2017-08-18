В Екатеринбурге в сентябре начнется реставрация «Колизея»

Площадь у старейшего в городе кинотеатра частично перекроют.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017
В Екатеринбурге в сентябре начнется реставрация старейшего в городе кинотеатра "Колизей", сообщили в городской администрации.
Из-за реставрационных работ площадь у "Колизея" будут частично перекрывать, однако сам кинотеатр продолжит функционировать. Владелец здания Сергей Федяков рассказал, что реконструкция будет идти с учетом того, что здание является памятником архитектуры. Концепция его развития предполагает, что после реконструкции "Колизей" станет "атмосферным проектом, сохраняющим историю городского театра".
Обновленный кинотеатр станет концертной, театральной и киноплощадкой. Он будет работать круглосуточно, здесь также разместятся городской информационный центр для туристов, выставочные площади и точки питания.
- В планах у руководства – вернуть демонтированные театральные балконы и бельетаж и увеличить высоту здания за счет стеклянной крыши.
- С 1999 года здание кинотеатра находилось в аренде у компании "Новое кино". Власти Екатеринбурга потребовали освободить здание из-за долга за аренду в 34 миллиона рублей, однако компания отказалась освобождать здание. Точку в деле поставил суд, который постановил освободить "Колизей".