В Екатеринбурге в сентябре начнется реставрация «Колизея»

Площадь у старейшего в городе кинотеатра частично перекроют.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

В Екатеринбурге в сентябре начнется реставрация старейшего в городе кинотеатра "Колизей", сообщили в городской администрации.

Из-за реставрационных работ площадь у "Колизея" будут частично перекрывать, однако сам кинотеатр продолжит функционировать. Владелец здания Сергей Федяков рассказал, что реконструкция будет идти с учетом того, что здание является памятником архитектуры. Концепция его развития предполагает, что после реконструкции "Колизей" станет "атмосферным проектом, сохраняющим историю городского театра".

Обновленный кинотеатр станет концертной, театральной и киноплощадкой. Он будет работать круглосуточно, здесь также разместятся городской информационный центр для туристов, выставочные площади и точки питания.