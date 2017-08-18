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В Свердловской области потеплеет до плюс 27

В Свердловской области потеплеет до плюс 27
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В Екатеринбурге – до плюс 26 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

В Свердловской области в ближайшие дни потеплеет до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге – до плюс 26. 
 
По данным Уральского гидрометцентра, 20 августа в Свердловской области потеплеет до плюс 25 градусов днем. При этом возможны небольшие дожди, в отдельных районах м грозы. 21 августа в регионе будет еще жарче – столбик термометра поднимется до плюс 27 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.
 
В Екатеринбурге 20 августа потеплеет до плюс 25, 21 августа – до плюс 26 градусов. Ночью осадков не будет, днем возможны небольшие дожди.
  • В День города, 19 августа, в Екатеринбуге будет тепло и без осадков: температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов.

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Маша Шмурыгина, 19.08.2017, 12:15
Тэги: Погода
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