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Арбитражный суд разрешил строить мечеть в Екатеринбурге

Арбитражный суд разрешил строить мечеть в Екатеринбурге
16+
Фото: kremlin.ru
Она будет располагаться рядом с мусульманским кладбищем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мусульманской организации "Азербайджан", которая добивалась строительства мечети на улице Репина в Екатеринбурге.

– Иск удовлетворить полностью, – говорится в картотеке арбитражного суда.



В качестве ответчика по иску выступал областной Минстрой, который отказал "Азербайджану" в получении разрешения на строительство год назад, объяснив это отсутствием положительного заключения экспертизы проектной документации, пишет Znak.com.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/357981

  • Дело было передано в суд в апреле 2017 года, а 18 сентября было вынесено решение.
  • Мечеть предлагается построить на улице Репина, рядом с мусульманским кладбищем.

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Олег Галимов, 19.09.2017, 12:50
Тэги: Новости дня, Религия, Строительство
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Горожанин19 сентября 2017, 13:20
Нам не нужна радикализация мигратов в нашем мирном городе. И мечети при въезде в город не нужны.
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