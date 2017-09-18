Арбитражный суд разрешил строить мечеть в Екатеринбурге

Она будет располагаться рядом с мусульманским кладбищем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мусульманской организации "Азербайджан", которая добивалась строительства мечети на улице Репина в Екатеринбурге.
– Иск удовлетворить полностью, – говорится в картотеке арбитражного суда.
В качестве ответчика по иску выступал областной Минстрой, который отказал "Азербайджану" в получении разрешения на строительство год назад, объяснив это отсутствием положительного заключения экспертизы проектной документации, пишет Znak.com.
- Дело было передано в суд в апреле 2017 года, а 18 сентября было вынесено решение.
- Мечеть предлагается построить на улице Репина, рядом с мусульманским кладбищем.
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