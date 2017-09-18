Авиакомпания Flydubai увеличит число рейсов из Екатеринбурга в два раза

Нововведение запланировано на конец октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Flydubai удвоит рейсы из Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Количество рейсов авиакомпании, которые будут вылетать из Кольцово, удвоится с конца октября. Так, в Дубай самолеты из уральской столицы будут летать семь раз в неделю. В целом Flydubai будет осуществлять 40 рейсов в неделю по 10 направлениям: помимо Екатеринбурга, самолеты будут летать в Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Махачкалу, Воронеж и Уфу.

Причиной увеличения количества рейсов стал растущий спрос. В этом году Арабские Объединенные Эмираты упростили для россиян визовый режим, из-за чего турпоток из России в Дубай увеличился на 97 процентов.

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