Десять трамваев изменят маршруты из-за реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге

Проезд полностью закроют 20 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
В Екатеринбурге 10 трамваев пустят по другим маршрутам из-за перекрытия Макаровского моста, передает корреспондент НАШЕЙ.
Движение трамваев по Макаровскому мосту, который находится на реконструкции, полностью закроют 20 сентября и откроют через месяц, 23 октября. Из-за этого изменится схема маршрутов 10 трамваев.
№ 3: станция "ЦПКиО" – Луначарского – проспект Ленина – Татищева – Викулова – Белореченская – Радищева – Куйбышева – станция "ЦПКиО". Интервал движения изменится с 12 минут до 12,7.
№ 5(5А): станция "Шарташ" – улица Блюхера – Уральская – проспект Космонавтов – станция "Площадь 1 Пятилетки". Интервал движения изменится с 13 до 11 минут.
№ 7: станция "Эльмаш" – улица Победы – Бебеля – станция "Семь ключей". Интервал движения изменится с 17,4 до 29 минут.
№ 12 (временный маршрут): станция "ВИЗ" – улица Халтурина – станция "Семь ключей". Интервал движения – 17 минут.
№ 21: станция "ЦПКиО" – улица Куйбышева – Радищева – Белореченская – Викулова – Татищева – проспек Ленина – Луначарского – станция "ЦПКиО". Интервал движения изменится с 11,2 до 12,8 минуты.
№ 23: станция "40 лет ВЛКСМ" – Уральская – Луначарского – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – станция "Машиностроителей", интервал движения изменится с 18,6 до 20,1 минуты.
№ 27: станция "Керамическая" – улица Радищева – Московская – ТРЦ "Карнавал" (улица Халтурина). Интервал – 12,9 минуты.
№ А: временно закрыт.
№ 32: станция "Дворец Спорта" – улица Московская – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – станция "40 лет ВЛКСМ" – Уральская – Луначарсокго – Куйбышева – Радищева – станция "Дворец спорта". Интервал движения – 14 минут.
№ 29 (временный маршрут): Станция "ЦПКиО" – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Фучика – станция метро "Ботаническая". Интервал движения – 19,8 минуты.
- Первый этап реконструкции моста продлится до 2019 года. Под мостом, ширина которого составит 25 метров, построят проезд, который соединит улицы Гражданскую и Николая Никонова, минуя Челюскинцев. Рабочие также проведут реконструкцию улиц Челюскинцев и Гражданской и ряда перекрестков.