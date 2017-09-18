Эдуард Россель будет представлять Свердловскую область в Совете Федерации

В этом году первому губернатору Свердловской области исполняется 80 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Эдуард Россель остался членом Совета Федерации для защиты интересов Свердловской области в парламенте, сообщает департамент информационной политики губернатора. Вновь избранный глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о наделении Эдуарда Росселя соответвестующими полполномочиями.

Ранее первый губернатор Свердловской области – Эдуард Россель уже представлял регион в верхней палате российского парламента.

– Я очень долго переживал за судьбу Свердловской области, когда я отдал власть в 2009 году. Когда назначили губернатором Евгения Куйвашева в первый раз, я успокоился, я увидел человека, который способен руководить такой сложной областью. Свердловская область - это самая сложная область, с какой стороны ни возьми, – сказал Россель во время церемонии инаугурации Куйвашева.

Также Эдуард Россель добавил, что сейчас ситуация позволяет взяться за реализацию многих трудных программ, подняться на третье место в России, выполнив пятилетний план, который вы предложили в выборную кампанию.

В 2017 году первому губернатору Свердловской области исполняется 80 лет.

В области готовится выставочный проект, посвященный юбилею первого губернатора.

Губернаторы Свердловской области с 1995 года с учетом выборов: Россель Эдуард Эргартович (23 августа 1995 — 17 сентября 1999), (17 сентября 1999 — 26 сентября 2003), (26 сентября 2003 — 21 ноября 2005), (21 ноября 2005 — 23 ноября 2009). Мишарин Александр Сергеевич (23 ноября 2009 — 14 мая 2012). Куйвашев Евгений Владимирович (29 мая 2012 — 16 апреля 2017; с 10 сентября 2017 года).

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