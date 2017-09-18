Екатеринбург потратит 105 миллионов рублей на перекачку воды из Челябинской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
"Водоканал" Екатеринбурга объявил о нехватке воды в городских водохранилищах. Причина – малый объем осадков прошедшим летом.
– На сегодняшний день Волчихинское водохранилище заполнено на 72%, в этот же период прошлого года наполненность водохранилища составляла 82%, – сообщает пресс-служба "Водоканала".
При том, что в отопительный период Екатеринбург каждый день потребляет свыше 500 тысяч кубометров воды, дефицит составляет 50 миллионов кубометров.
Чтобы пополнить запасы, вода будет перекачиваться в течение 3 месяцев из Челябинской области. Это будет стоить 35 миллионов рублей в месяц.
Вторую часть дефицита будут восполнять за счет перекачки исходной воды через Ревдинское водохранилище.
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