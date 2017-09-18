Идите пешком или езжайте на велосипеде: екатеринбуржцев призвали отказаться от машин в ближайшую пятницу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
В ближайшую пятницу, 22 сентября, Екатеринбург присоединится к акции " Всемирный день без автомобиля". В честь этого администрация города опубликовала на своем сайте призыв для горожан отказаться в этот день от личных машин и мотоциклов.
– Мы предлагаем сделать выбор в пользу велосипедов, самокатов, общественного транспорта и пеших прогулок. Мероприятие нацелено на пропаганду идеи велосипедного и пешего движения, бережного отношения к экологии, снижения загрязнения воздуха, – рассказали в мэрии города.
Традиционно в акции планируют принять участие чиновники администрации Екатеринбурга.
- В первые "День без автомобиля" прошел в Швейцарии в 1973 году – тогда в стране был разгар топливного кризиса.
- Официально 22 сентября стало "Всемирным днем без автомобиля" в 1994 году, когда эту инициативу поддержали многие страны Евросоюза.
- В России подобная акция впервые прошла в 2008 году.
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