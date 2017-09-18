Куйвашев распустил правительство Свердловской области

Теперь все министры действуют в статусе исполняющих обязанности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о сложении правительством области своих полномочий. Документ опубликован в "Областной газете" от 19 сентября. При этом есть и второй документ, согласно которому состав правительства должен продолжать работу до формирования нового кабинета министров.

Правительство области распускается после выборов губернатора. Сегодня кабмин снова соберется на заседании, но все министры уже будут в статусе исполняющих обязанностей.

Напомним, что Евгений Куйвашев набрал более 60% голосов на губернаторских выборах.

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