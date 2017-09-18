Наверх
В Свердловской области размер взноса на капремонт оставили прежним
15:39, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Минфин ждет 50%-ные дивидендные выплаты госкомпаний
15:31, сегодня
На военных учениях в Ленинградской области вертолет случайно выстрелил по зрителям
15:03, сегодня
Куйвашев распустил правительство Свердловской области
14:53, сегодня
ВТБ24 снизил комиссии за переводы с карты на карту на сайте
В Академическом начался отопительный сезон
14:30, сегодня
Следователи Первоуральска проверят многодетную семью, в которой мать выпивает и плохо смотрит за детьми
13:52, сегодня
Ущерб – 18,5 миллионов рублей: в Нижнем Тагиле банда отбирала жилье у пенсионеров и бедных
13:47, сегодня
В Свердловской области разработан механизм замены лифтов в домах на спецсчетах
Как успевать работать и водить ребенка в школу и кружки: ищем сопровождающую
13:10, сегодня
Арбитражный суд разрешил строить мечеть в Екатеринбурге
12:50, сегодня1
На улице Волгоградской "на зебре" сбили двух юных девушек-пешеходов
12:44, сегодня
ВТБ снижает ставки по потребительским кредитам
Десять трамваев изменят маршруты из-за реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге
12:35, сегодня
В Екатеринбурге выставили на продажу 60 рекламных конструкций
11:59, сегодня
"Варшавская мелодия" с Нонной Гришаевой в Екатеринбурге
11:57, сегодня
Свердловских кулинаров обучили искусству «пивных сомелье»
В Свердловской области врач спас тонущую женщину
11:46, сегодня
Раздевалка тесная, столовая в подвале: дети в лицее № 110 учатся в здании, которое требует реконструкции
11:40, сегодня
В Екатеринбурге состоится музыкальный спектакль "Перевернуть игру" с Дмитрием Маликовым
11:37, сегодня
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
С начала года в Екатеринбурге сбили 162 пешехода
11:31, сегодня
Вкладчикам ВТБ предлагают в подарок год мобильной связи при открытии вклада "Громкая выгода"
11:15, сегодня
В Свердловской области женщина сломала руку после падения в яму, вырытую коммунальщиками
10:53, сегодня
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
Пятая часть домов Екатеринбурга уже живет с горячими батареями
10:51, сегодня
Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга планируют ввести в декабре
10:07, сегодня
Эдуард Россель будет представлять Свердловскую область в Совете Федерации
10:05, сегодня
Улицы Ленина и Татищева откроют для всех видов транспорта к 1 октября
10:04, сегодня1
В Екатеринбурге состоится отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
10:00, сегодня
С 1 января 2018 года в России увеличат пенсии
09:33, сегодня
Мэр Красноуральска подал в отставку после скандала с фальшивым дипломом
08:59, сегодня
Стоял на дороге в темноте: на ЕКАДе под колесами КамАЗа погиб мужчина
08:51, сегодня
Екатеринбург потратит 105 миллионов рублей на перекачку воды из Челябинской области
08:35, сегодня3
Идите пешком или езжайте на велосипеде: екатеринбуржцев призвали отказаться от машин в ближайшую пятницу
08:26, сегодня
МЧС предупредило жителей Свердловской области о надвигающихся заморозках
08:10, сегодня
Адвокат Руслана Соколовского будет защищать организаторов массовой драки солдат в Елани
21:08, 18.09.2017
В Екатеринбурге на четыре дня перекроют проезд по улице Онуфриева
20:23, 18.09.2017
В Камышлове экс-директора "Водоканала" приговорили к шести годам за растраты
19:15, 18.09.2017
Не хватает денег даже на ремонт тротуаров: стали известны самые неблагоустроенные города Свердловской области
19:00, 18.09.20172
Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского вновь пытается обжаловать приговор
18:42, 18.09.2017
Эксперты выяснили причину смерти пенсионера на аттракционах в ЦПКиО
18:34, 18.09.20172
В Свердловской области из-за количества простывших детей закрыли 45 групп в садиках
17:45, 18.09.2017
Защищают от вандалов: памятник детству "Папа, ты где?" в ЦПКиО обнесли железным забором
17:38, 18.09.20172
Российские авиакомпании задолжали пассажирам 6,6 миллиона евро за отмену и задержку рейсов
16:58, 18.09.2017
За три дня в Свердловской области поймали 214 пьяных водителей
16:44, 18.09.2017
В Свердловской области утвердили новые правила отлова собак
16:33, 18.09.2017
Два десятка свердловских электричек перестанут ходить через неделю
16:18, 18.09.2017
В Екатеринбурге вынесли приговор гастарбайтеру, который поджег барак с родственниками
16:11, 18.09.2017
Ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге на площади 1905 года
15:50, 18.09.2017
Российские власти утвердили календарь праздников на 2018 год
15:28, 18.09.2017
Два человека погибли при столкновении легковушек в Свердловской области
15:13, 18.09.2017
Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
14:53, 18.09.2017
В Екатеринбурге снова напали на салон "Евросети"
14:46, 18.09.2017
В Екатеринбург привезут православную святыню из Греции
14:31, 18.09.2017
Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Свердловской области
14:02, 18.09.2017
В Екатеринбурге на "зебрах" с интервалом в пять минут сбили двух женщин
13:23, 18.09.2017

Куйвашев распустил правительство Свердловской области

Куйвашев распустил правительство Свердловской области
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Теперь все министры действуют в статусе исполняющих обязанности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о  сложении правительством области своих полномочий. Документ опубликован в "Областной газете" от 19 сентября. При этом есть и второй документ, согласно которому состав правительства должен продолжать работу до формирования нового кабинета министров.

Правительство области распускается после выборов губернатора. Сегодня кабмин снова соберется на заседании, но все министры уже будут в статусе исполняющих обязанностей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 19.09.2017, 14:53
Тэги: Новости дня, Политика, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Хэллоуин-2015 Жизнь в городе Необычное Туризм Приостановка полетов в Египет Новости Скандалы Бэби-боксы Мультимедиа ЧМ-2018 МЧС Обрушение крыши на Калинина Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Экономия Финансы Лайфхак Новости России Горящие авто Грипп Опрос Личное Развлечения Здоровье Выставки Дом-2 Ту 154 Смерть Убийство в Рахмангулово В Египте разбился самолет с российскими туристами Грипп в Екатеринбурге Репортаж В Екатеринбурге -40 градусов Недвижимость Снос монастыря на Качканаре Корь Статистика Слухи Розыск ДТП ВУЗ Крушение самолета под Ростовом ИГИЛ Отдых Бизнес Искусство Погода Дорожные воины Футбол Взрыв СМИ Истории 9 мая Доска позора Военный репортаж История успеха Недвижимость Свердловской области Ельцин-центр Женщины Дороги Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет ЖКХ Кризис и санкции Расписание Семья Парковки Скорая помощь Шоу-бизнес Голодовка в колонии Рецензия Баскетбол Ошибки врачей Расстрел на Депутатской Секс Война ритуальных агентств Убийство Ирины Вахрушевой История Екатеринбурга Кто заработал Хоккей Медицина Пожар Интервью Спорт Путин Ловец покемонов Коллекторы Сибирская язва Дело Пьянкова ЗАГС Отключение света Уралмаш, Эльмаш Студенты Знаменитости Авто Суд Политика Психология Производство Растения Новый год ГИБДД Экономика Высокие технологии Екатеринбуржцы в разных странах Катастрофа Тест Музыка Школа Дети Взятки Транспортная реформа Позитив Культура Мировые новости ЖКХ Свердловской области Красота Храм святой Екатерины Еда Религия Деньги Транспорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Строительство Отношения Интернет Биатлон 9 мая Мода Афиша Приговор Лошагину Криминал Мотоциклы Рейтинг Гололед Новости дня Расстрел Пусть говорят Горячее Животные Мистика Мужчины Самолет Минобороны упал в Якутии Фото Скандал с Новиковым Конкурсы Видео Эксклюзив Общественный транспорт Образование Волейбол Происшествия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru