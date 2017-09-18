МЧС предупредило жителей Свердловской области о надвигающихся заморозках

Этой ночью в регионе похолодало до -3.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Жители Свердловской области получили рассылку смс от МЧС. В ночь с 18 на 19 сентября в регионе ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

По информации Е1, заморозки должны были продлиться примерно до 5 утра.

– В первую очередь это касается северных районов Среднего Урала, – сказали в МЧС по Свердловской области.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге будет пасмурная погода.

Сегодня в городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, днем до +14.

Также стоит добавить, что в Свердловской области первый снег в этом году уже выпал. Это произошло 10 сентября.

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