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МЧС предупредило жителей Свердловской области о надвигающихся заморозках

МЧС предупредило жителей Свердловской области о надвигающихся заморозках
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Фото: torange.biz
Этой ночью в регионе похолодало до -3.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Жители Свердловской области получили рассылку смс от МЧС. В ночь с 18 на 19 сентября в регионе ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

По информации Е1, заморозки должны были продлиться примерно до 5 утра.

– В первую очередь это касается северных районов Среднего Урала, – сказали в МЧС по Свердловской области. 

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Олег Галимов, 19.09.2017, 08:10
Тэги: Погода, Новости
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