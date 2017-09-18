Мэр Красноуральска подал в отставку после скандала с фальшивым дипломом

Делом заинтересовались правоохранительные органы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Глава городского округа Красноуральск, исполняющий обязанности председателя городской Думы Вячеслав Грибов подал в отставку, пишет "Ura.ru".

Причиной такого решения стал скандал с дипломом чиновника, который, возможно, является фальшивым.

– На фоне скандала с дипломом Грибов еще 11 сентября написал заявление по собственному желанию. Оно будет рассмотрено на Думе 19 сентября, – сообщили изданию в думе Красноуральска.

В данный момент местная полиция проводит проверку по поводу того, что диплом об окончании вуза, возможно, является фальшивым. В архиве РГППУ заявили, что диплом Грибову не выдавался. На основании этого ответа из архива к делу подключились правоохранительные органы.

Грибов вступил в свою должность в июле 2016 года.

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