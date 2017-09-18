На улице Волгоградской «на зебре» сбили двух юных девушек-пешеходов

Пострадавшие в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбиты два пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

ДТП произошло во вторник, 19 сентября, около половины десятого утра напротив дома № 90 по улице Волгоградской. Как сообщают представители закона, водитель машины "Фотон" не сбавил скорость при приближении к нерегулируемому "пешеходнику", тем самым нарушив правила дорожного движения. В это время дорогу переходили две 16-летние девушки.

Как пояснил позже 65-летний водитель, он просто не успел затормозить вовремя – и наехал на пешеходов.

Обе пострадавшие доставлены в больницу. У одной из девушек – перелом руки, а у второй – ушибы.

Обязанность уступить дорогу пешеходам в данном случае прописана в п. 14.1 ПДД РФ. Хотя и сами пешеходы должны контролировать ситуацию, смотреть по сторонам и выходить на дорогу, только убедившись в безопасности маневра.

Напомним, что 18 сентября сотрудниками Госавтоинспекции проведен рейд, в ходе которого выявлено 57 водителей-нарушителей: они не уступили пешеходам. При этом 60 пеших граждан тоже нарушили правила безопасности перехода проезжей части.

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