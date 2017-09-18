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Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга планируют ввести в декабре

Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга планируют ввести в декабре
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Фото: архив НАШЕЙ
С 15 октября начнется тестирование на частных автобусах и маршрутках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

С декабря 2017 года на всем наземном общественном транспорте Екатеринбурга могут ввести повременной тариф. Об этом в эфире "41 канала" рассказал замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов.

С 15 октября тестирование тарифов рассчитанных 30 и 60 минут начнется на коммерческих автобусах и маршрутках.

– Большинство добровольцев, которые вызвались быть тестироващиками, выбрали 30-минутный тариф.  Порядка 46% делали по одной пересадке, 20% - по две пересадки, 11% успевали делать по три пересадки, и только 6% не успевали их делать вообще. Если все будет нормально, то введем повременной тариф в декабре, – заявил Архипов.

  • Напомним, что горожане тестировали новый тариф по специальным "Екартам" сначала на трамваях и троллейбусах, а после на автобусах.

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Олег Галимов, 19.09.2017, 10:07
Тэги: Общественный транспорт, Новости
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