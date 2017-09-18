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Пятая часть домов Екатеринбурга уже живет с горячими батареями

Пятая часть домов Екатеринбурга уже живет с горячими батареями
16+
Фото: newstracker.ru
В понедельник в области начался отопительный сезон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Теплом в Свердловской области обеспечено 18% жилфонда, сообщает департамент информполитики Свердловской области. 

В связи с наступившим похолоданием актуальной выглядит новость об успешном старте отопительной кампании. По данным на вторник, 19 сентября, отопление включено в 66 из 94 муниципальных образований.

Тепло начали давать в школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. Полностью теплом обеспечены жители 14 городов Свердловской области, запускают отопление на 20 территориях. 

Напомним, отопительный сезон начинается тогда, когда температура воздуха несколько дней воздуха держится на отметке ниже 8 градусов. Согласно поставновлению властей, старт отопительного сезона в Екатеринбурге был дан 18 сентября. 

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Галина Исакова, 19.09.2017, 10:51
Тэги: Новости дня, ЖКХ, Погода
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