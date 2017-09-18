Раздевалка тесная, столовая в подвале: дети в лицее № 110 учатся в здании, которое требует реконструкции

Здание школы построено в 1951 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Екатеринбурге дети учатся в требующей реконструкции школе, сообщается после прокурорской проверки лицея № 110. Здание плохо приспособлено к современным требованиям к обучению школьников, также в школе нарушаются правила пожарной безопасности.

Здание лицея расположено на ул. Бажова, 124. Весной 2017 года было подписано постановление администрации города о проведении в школе масштабного ремонта.

Однако здание нуждается в капитальной реконструкции, поэтому требуемое финансирование превышает запланированную цифру. К примеру, столовая расположена в подвале. Она и гардероб нуждаются в новых помещениях.

- Вопрос безопасности для учащихся и сотрудников школы остается открытым, - прокомментировали в прокуратуре Свердловской области.

Надзорные органы внесли представление в адрес руководителя школы и начальника отдела надзорной деятельности и противопожарного режима по Октябрьскому району Екатеринбурга.

Напомним, что летом 2017 года вокруг лицея №110 разгорелся скандал: прокуратура потребовала от руководства лицея прекратить взимать с родителей учеников так называемые добровольные пожертвования. Сами родители утверждали, что пожертвования носили добровольный характер.

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