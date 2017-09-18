Следователи проверят многодетную семью в Первоуральске, которую обвинили в плохом присмотре за детьми

Мать этих малышей злоупотребляет алкоголем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, начата проверка многодетной семьи из Первоуральска, в которой воспитываются несовершеннолетние дети.

Ранее сообщалось, что некоторые СМИ опубликовали информацию о "ненадлежащем воспитании в первоуральской семье трех малолетних детей". В семье трое детей: две девочки 8 и 6 лет, а также мальчик в возрасте 2,5 года. Одна из девочек является инвалидом. Мать воспитанием детей должным образом не занимается и злоупотребляет алкоголем.

Сотрудников органов системы профилактики обвинили в непринятии должных мер по защите прав малолетних. Следственный комитет инициировал проведение доследственной проверки.