Смерть екатеринбургского бармена, найденного в лесу, не была насильственной

По данным полиции, молодой человек имел проблемы с наркотиками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

22-летний Евгений Бородин, работавший барменом в одном из заведений города, пропал еще 30 мая. Его тело было найдено в лесу в конце июля.

Согласно данным следователей, смерть молодого человека не носила криминального характера.

– Признаков насильственной смерти нет. Это подтверждается исследованиями костной и мышечной ткани, – рассказал НАШЕЙ заместитель руководителя следственного отдела СКР по Верх-Исетскому району Александр Петров.

По его словам, учитывая то, что тело достаточно долго пролежало в лесу, установить точные причины смерти не представляется возможным. Однако версию о криминальном характере смерти следователи исключили.

Также экспертизе не удалось доподлинно выяснить, находился ли погибший в момент смерти под воздействием наркотиков.

Согласно данным полиции, молодой человек состоял на учете у нарколога и даже был осужден за хранение наркотиков, но получил условный срок.



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