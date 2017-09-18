Наверх
"Уральские авиалинии" заплатят екатеринбуржцу более 70 тысяч рублей за отмененный рейс
18:38, сегодня
Свердловский свинокомплекс сливал отходы в реку
18:06, сегодня
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
17:14, сегодня
Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей
17:00, сегодня
ВТБ24 снизил комиссии за переводы с карты на карту на сайте
Огромные пробки и временные трамваи: как Екатеринбург переживет полное перекрытие Макаровского моста
16:39, сегодня1
Ушел в школу и не вернулся: в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик
16:33, сегодня1
Житель Екатеринбурга задушил тещу и спрятал тело на садовом участке в Тюмени
16:13, сегодня
В Свердловской области разработан механизм замены лифтов в домах на спецсчетах
В центре Екатеринбурга из-за электронных писем эвакуировали "Гринвич", "Рубин" и мэрию – онлайн репортаж
15:57, сегодня1
В Свердловской области размер взноса на капремонт оставили прежним
15:39, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Минфин ждет 50%-ные дивидендные выплаты госкомпаний
15:31, сегодня
ВТБ снижает ставки по потребительским кредитам
На военных учениях в Ленинградской области вертолет случайно выстрелил по зрителям
15:03, сегодня
Куйвашев распустил правительство Свердловской области
14:53, сегодня
В Академическом начался отопительный сезон
14:30, сегодня
Свердловских кулинаров обучили искусству «пивных сомелье»
Следователи Первоуральска проверят многодетную семью, в которой мать выпивает и плохо смотрит за детьми
13:52, сегодня
Ущерб – 18,5 миллионов рублей: в Нижнем Тагиле банда отбирала жилье у пенсионеров и бедных
13:47, сегодня
Как успевать работать и водить ребенка в школу и кружки: ищем сопровождающую
13:10, сегодня
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
Арбитражный суд разрешил строить мечеть в Екатеринбурге
12:50, сегодня2
На улице Волгоградской "на зебре" сбили двух юных девушек-пешеходов
12:44, сегодня
Десять трамваев изменят маршруты из-за реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге
12:35, сегодня
В Екатеринбурге выставили на продажу 60 рекламных конструкций
11:59, сегодня
"Варшавская мелодия" с Нонной Гришаевой в Екатеринбурге
11:57, сегодня
В Свердловской области врач спас тонущую женщину
11:46, сегодня
Раздевалка тесная, столовая в подвале: дети в лицее № 110 учатся в здании, которое требует реконструкции
11:40, сегодня
В Екатеринбурге состоится музыкальный спектакль "Перевернуть игру" с Дмитрием Маликовым
11:37, сегодня
С начала года в Екатеринбурге сбили 162 пешехода
11:31, сегодня
Вкладчикам ВТБ предлагают в подарок год мобильной связи при открытии вклада "Громкая выгода"
11:15, сегодня
В Свердловской области женщина сломала руку после падения в яму, вырытую коммунальщиками
10:53, сегодня
Пятая часть домов Екатеринбурга уже живет с горячими батареями
10:51, сегодня
Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга планируют ввести в декабре
10:07, сегодня
Эдуард Россель будет представлять Свердловскую область в Совете Федерации
10:05, сегодня
Улицы Ленина и Татищева откроют для всех видов транспорта к 1 октября
10:04, сегодня1
В Екатеринбурге состоится отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
10:00, сегодня
С 1 января 2018 года в России увеличат пенсии
09:33, сегодня
Мэр Красноуральска подал в отставку после скандала с фальшивым дипломом
08:59, сегодня
Стоял на дороге в темноте: на ЕКАДе под колесами КамАЗа погиб мужчина
08:51, сегодня
Екатеринбург потратит 105 миллионов рублей на перекачку воды из Челябинской области
08:35, сегодня3
Идите пешком или езжайте на велосипеде: екатеринбуржцев призвали отказаться от машин в ближайшую пятницу
08:26, сегодня
МЧС предупредило жителей Свердловской области о надвигающихся заморозках
08:10, сегодня
Адвокат Руслана Соколовского будет защищать организаторов массовой драки солдат в Елани
21:08, 18.09.2017
В Екатеринбурге на четыре дня перекроют проезд по улице Онуфриева
20:23, 18.09.2017
В Камышлове экс-директора "Водоканала" приговорили к шести годам за растраты
19:15, 18.09.2017
Не хватает денег даже на ремонт тротуаров: стали известны самые неблагоустроенные города Свердловской области
19:00, 18.09.20172
Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского вновь пытается обжаловать приговор
18:42, 18.09.2017
Эксперты выяснили причину смерти пенсионера на аттракционах в ЦПКиО
18:34, 18.09.20172
В Свердловской области из-за количества простывших детей закрыли 45 групп в садиках
17:45, 18.09.2017
Защищают от вандалов: памятник детству "Папа, ты где?" в ЦПКиО обнесли железным забором
17:38, 18.09.20172
Российские авиакомпании задолжали пассажирам 6,6 миллиона евро за отмену и задержку рейсов
16:58, 18.09.2017
За три дня в Свердловской области поймали 214 пьяных водителей
16:44, 18.09.2017
В Свердловской области утвердили новые правила отлова собак
16:33, 18.09.2017
Два десятка свердловских электричек перестанут ходить через неделю
16:18, 18.09.2017
В Екатеринбурге вынесли приговор гастарбайтеру, который поджег барак с родственниками
16:11, 18.09.2017

Свердловский свинокомплекс сливал отходы в реку

Свердловский свинокомплекс сливал отходы в реку
16+
Фото: прокуратура Свердловской области
В Большую Калиновку стекали воды с бактериями и яйцами гельминтов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Свердловской области надзорные ведомства уличили свинокомплекс "Уральский" в загрязнении реки Большая Калиновка.
 
Во время проверки, в которой участвовали сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры, выяснилось, что отходы свинокомплекса после обезвреживания сливались на прилегающие поля, откуда стекали в сторону реки Большая Калиновка. Отходы проходили по ложбине через пропускную трубу над трассой на село Володинское, загрязняя реку бактериями и яйцами гельминтов, что подтвердилось результатами лабораторных анализов.
 
 
После проверки в отношении должностного лица акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский" возбудили административное дело.
  • Руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения. Надзорные мероприятия продолжаются.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 19.09.2017, 18:06
Тэги: Фото, Животные
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Здоровье Выставки Расписание Транспорт Пусть говорят Женщины Общественный транспорт ЖКХ Религия Дети Строительство Хоккей Развлечения Ошибки врачей Бэби-боксы Приостановка полетов в Египет История Екатеринбурга Видео ЖКХ Свердловской области Самолет Дорожные воины Интернет Новый год СМИ Кто заработал Хэллоуин-2015 Дело Пьянкова Необычное Смерть Бизнес Транспортная реформа Мистика Крушение самолета под Ростовом Катастрофа Мотоциклы ГИБДД Отключение света Уралмаш, Эльмаш ИГИЛ Путин Финансы Кризис и санкции Расстрел Пожар Растения Баскетбол Горячее Приговор Лошагину Биатлон Производство МЧС ЗАГС Недвижимость Новости дня Мировые новости Ту 154 Красота Ловец покемонов Конкурсы Взятки Экономика История успеха Скандалы Корь ДТП Семья Суд Военный репортаж Розыск Лайфхак Грипп в Екатеринбурге Скандал с Новиковым Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Минобороны упал в Якутии Истории 9 мая Расстрел на Депутатской Дороги Животные Мультимедиа Статистика Эксклюзив Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Недвижимость Свердловской области Афиша Происшествия Снос монастыря на Качканаре В Екатеринбурге -40 градусов Личное Опрос Культура Голодовка в колонии Высокие технологии 9 мая Рецензия Интервью Отношения ЧМ-2018 Парковки Экономия Убийство Ирины Вахрушевой Храм святой Екатерины ВУЗ Авто Мода Екатеринбуржцы в разных странах Еда Футбол Психология Дом-2 Политика Знаменитости Ельцин-центр Мужчины Тест Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Погода Обрушение крыши на Калинина Слухи Война ритуальных агентств Криминал Музыка Искусство Грипп Новости Гололед Деньги Школа Новости России Жизнь в городе Взрыв Убийство в Рахмангулово Рейтинг Фото Отдых Позитив Медицина Горящие авто Туризм Спорт Студенты В Египте разбился самолет с российскими туристами Секс Коллекторы Образование Репортаж Скорая помощь Доска позора Волейбол Сибирская язва Шоу-бизнес

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru