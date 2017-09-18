Свердловский свинокомплекс сливал отходы в реку

В Большую Калиновку стекали воды с бактериями и яйцами гельминтов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Свердловской области надзорные ведомства уличили свинокомплекс "Уральский" в загрязнении реки Большая Калиновка.

Во время проверки, в которой участвовали сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры, выяснилось, что отходы свинокомплекса после обезвреживания сливались на прилегающие поля, откуда стекали в сторону реки Большая Калиновка. Отходы проходили по ложбине через пропускную трубу над трассой на село Володинское, загрязняя реку бактериями и яйцами гельминтов, что подтвердилось результатами лабораторных анализов.

После проверки в отношении должностного лица акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский" возбудили административное дело.

Руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения. Надзорные мероприятия продолжаются.

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