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«Уральские авиалинии» заплатят екатеринбуржцу более 70 тысяч рублей за отмененный рейс

"Уральские авиалинии" заплатят екатеринбуржцу более 70 тысяч рублей за отмененный рейс
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Фото: архив НАШЕЙ
Пассажир должен был вылететь в Бангкок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Житель Екатеринбурга отсудил у "Уральских авиалиний" 72 тысячи рублей за отмененный рейс, сообщает Znak.com.
 
Владимир Медведев купил билеты на рейс Екатеринбург – Бангкок туда и обратно. Поездка должна была состояться в марте 2017 года, однако рейс отменили, о чем Медведева известили по смс. Авиакомпания не предложила пассажиру никаких вариантов замены билетов, поэтому Владимиру пришлось покупать билеты снова, уже на другой рейс "Уральских авиалиний". На этот раз покупка была в два раза дороже.
 
Медведев направил авиакомпании претензию, пытаясь решить проблему в досудебном порядке, но перевозчик на нее не ответил. Тогда пассажир подал иск в суд с требованием взыскать 177,5 тысячи рублей.
  • Еще в начале судебных тяжб "Уральские авиалинии" вернули Владимиру 37,5 тысячи рублей. Ленинский суд удовлетворил иск частично и взыскал с перевозчика 71,6 тысячи рублей.

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Маша Шмурыгина, 19.09.2017, 18:38
Тэги: Суд, Самолет, Деньги
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