В Академическом начался отопительный сезон

Все дома микрорайона были готовы к зимнему периоду заранее.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
Жители микрорайона Академический стали одними из первых горожан, в квартирах которых уже появилось тепло. Все 90 домов микрорайона были готовы к отопительному периоду заранее.
– На оперативное подключение потребителей к системе теплоснабжения влияет и то, что в нашем районе уже 8 лет жители пользуются горячей водой по закрытой схеме с использованием индивидуальных тепловых пунктов, позволяющими эффективно расходовать ресурс, – сообщает УК "Академическая".
- Напомним, что согласно постановлению городской администрации, отопительный сезон начался в Екатеринбурге с 18 сентября.
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