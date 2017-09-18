В Екатеринбурге нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу

Об этом сообщили в полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

По данным полиции, противоправных действий против мальчика совершено не было. Напомним, ребенок потерялся 18 сентября: ушел в школу на улице Ясной в половине 10 утра, но домой не вернулся. На его поиски был ориентирован весь личный состав полиции Екатеринбурга. Семья Максима благополучная, на учете в органах не состоит.

В августе в Нижнем Тагиле пропал 12-летний Артур Ерохин. Мальчик не раз убегал из дома, скрыавался и ночевал на чердаках и в подъездах.

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