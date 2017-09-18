В Екатеринбурге выставили на продажу 60 рекламных конструкций

Начальная стоимость – 9,2 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

МУГИСО Свердловской области объявило о продаже 60 рекламных конструкций в Екатеринбурге. Министерство планирует выручить с продажи более 9,2 миллиона рублей.

С молотка могут уйти 17 афишных стендов по цене 2,9 миллиона рублей, 28 билбордов за 4,6 миллиона, 7 сити-форматов – за 540 тысяч рублей и 8 прочих конструкций по цене 1,1 миллиона.

Начальные цены были определены исходя из рыночной стоимости установки и эксплуатации конструкций в течении года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 октября 2017 года. Победители станут известны 16 октября.

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