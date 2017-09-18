В ближайшие дни похолодает до –6 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков, сообщает областное управление МЧС.

По прогнозу синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –6 градусов. До подключения отопления свердловчанам следует быть особенно внимательными при использовании обогревателей и других приборов. В квартирах и домах нельзя оставлять без присмотра включенные электроплиты, обогреватели, кипятильники, затопленные печи.

– Слишком большая нагрузка на электросеть, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и пожаром,– отмечают в МЧС.

Тем, кто отдыхает на природе, рекомендуется учитывать погодные условия и длительность светового дня осенью. В ветреную погоду и в темное время суток не следует выходить на водоемы. О своем маршруте нужно заранее сообщить близким, с собой необходимо взять мобильные телефоны с полной зарядкой. В лодке нужно находиться в спасательном жилете и не допускать перегруза своего плавсредства.

Заморозки и осадки могут осложнить ситуацию на дорогах и увеличить число ДТП, поэтому автомобилистам рекомендуется быть максимально осторожными, не совершать опасных маневров и соблюдать ПДД.

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