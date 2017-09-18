В Свердловской области размер взноса на капремонт оставили прежним

Такое решение было принято кабинетом министров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Свердловской области не изменится в 2018 году, сообщает департамент информационной политики.
Он также останется на уровне 9 рублей. Соответствующее решение было принято областным кабинетом министров.
Как пояснил глава регионального Министерства ЖКХ Николай Смирнов, переоценка размера взноса на капремонт производится в течение всего срока региональной программы и осуществляется, как правило, до начала нового трехлетнего периода.
- Напомним, что в 2017 году регионе поменяли более 1100 лифтов на деньги фонда капитального ремонта, а в будущем предусмотрена замена еще 500 подъемников.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!