В Свердловской области размер взноса на капремонт оставили прежним

Такое решение было принято кабинетом министров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017 Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Свердловской области не изменится в 2018 году, сообщает департамент информационной политики. Он также останется на уровне 9 рублей. Соответствующее решение было принято областным кабинетом министров. Как пояснил глава регионального Министерства ЖКХ Николай Смирнов, переоценка размера взноса на капремонт производится в течение всего срока региональной программы и осуществляется, как правило, до начала нового трехлетнего периода. Напомним, что в 2017 году регионе поменяли более 1100 лифтов на деньги фонда капитального ремонта, а в будущем предусмотрена замена еще 500 подъемников. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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