В Свердловской области врач спас тонущую женщину

Инцидент произошел во время сплава на реке Шишим.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Первоуральске нагадили доктора, который вытащил из реки тонущую женщину, сообщили в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 30 апреля этого года. Врач Вячеслав Дорохин и Марина Белых в разных компаниях сплавлялись по реке Шишим. Около деревни Пальники лодка, в которой находилась женщина вместе с мужем, наткнулась на бревно и опрокинулась. Марина ушла под ледяную воду с головой, тяжелая одежда и сапоги тянули ее вниз. Течение протащило женщину метров 300.

Вячеслав в это время отдыхал с друзьями на берегу. Два его друга вытащили Марину из воды, а Вячеслав, врач отделения неотложной помощи, начал реанимировать женщину.

– Сын Марины Белых помогал врачу делать искусственное дыхание, в то время как Вячеслав Дорохин проводил реанимационные действия. Казалось, ничто уже не поможет, но мужчины не сдавались. В итоге женщина вновь вдохнула воздух полной грудью, – рассказали в МЧС.

О спасении женщины врач никому не рассказывал, его коллеги узнали об этом от сотрудников МЧС. Они, в свою очередь, узнали об этом от спасенной Марины: женщина написала письмо в ГУ МЧС по Свердловской области.

Вячеслава Дорохина представили к медали МЧС России "За спасение погибающих на водах". Теперь доктор занимает место в номинации "Герои среди нас" областного этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества-2017". Доктор также получил благодарственное письмо областного управления МЧС.

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