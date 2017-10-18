Екатеринбург вошел в топ-5 городов по стоимости квартир

Стоимость жилья в уральской столице выше, чем в среднем по стране.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Екатеринбург попал в пятерку городов по стоимости жилья.

Лидерами рейтинга, составленного сервисом бесплатных объявлений "Юла", стали, что не удивительно, Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте разместился Владивосток, четвертое досталось Екатеринбургу. За ним расположились Казань и Уфа. Средняя стоимость квартир в этих городах выше, чем средняя по стране. Самое дешевое жилье – в Самаре, Перми, Краснодаре и Челябинске.

В Екатеринбурге средняя цена квартиры составила 2,74 миллиона рублей (в среднем по России – 2,46 миллиона). К примеру, в Челябинске, который занял последнее место в рейтинге, квартира в среднем стоит 1,68 миллиона рублей.

Самая дешевая квартира из тех, что продавались в Екатеринбурге в третьем квартале 2017 года, стоила 500 тысяч рублей и имела площадь 38 квадратных метров, самая дорогая – 17,5 миллионов рублей, площадь 194 квадратных метра.