Екатеринбурженка борется за место в группе «Серебро»

Она записала видео в Instagram для продюсера Максима Фадеева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Екатеринбурженка Анастасия Грибкова стала одной из претенденток на роль солистки группы "Серебро". Она спела кавер на песню "Между нами любовь" и выложила видео у себя в Instagram. В итоге 19-летняя девушка попала в список финалисток, который опубликовал известный продюсер Максим Фадеев.

Поддержите? Грибкова Анастасия, 19 лет, 167 см @fadeevmaxim #SEREBROBQCASTING Публикация от Anastasiya (@gribkova_nastya) Окт 10 2017 в 6:02 PDT

Анастасия учится на факультете физической культуры, занимается волейболом, но всегда мечтала стать певицей.

#vscocam #vsco #vscorussia Публикация от Anastasiya (@gribkova_nastya) Окт 11 2017 в 10:14 PDT

Голосование за уралочку уже началось. Для того, чтобы отдать свой голос за нее нужно поставить "+" под видео в Instagram.

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