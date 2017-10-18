Екатеринбурженка борется за место в группе «Серебро»

Она записала видео в Instagram для продюсера Максима Фадеева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
Екатеринбурженка Анастасия Грибкова стала одной из претенденток на роль солистки группы "Серебро". Она спела кавер на песню "Между нами любовь" и выложила видео у себя в Instagram. В итоге 19-летняя девушка попала в список финалисток, который опубликовал известный продюсер Максим Фадеев.
Анастасия учится на факультете физической культуры, занимается волейболом, но всегда мечтала стать певицей.
- Голосование за уралочку уже началось. Для того, чтобы отдать свой голос за нее нужно поставить "+" под видео в Instagram.
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