Наверх
Жители Каменска-Уральского смогут оплачивать проезд в автобусе по безналу
09:12, сегодня
В Екатеринбурге мужчина убил человека и покончил с собой
08:54, сегодня
Жители Екатеринбурга смогут увидеть астероид Ирида
08:43, сегодня
За прошлый вечер под Екатеринбургом насмерть сбили двух пешеходов
08:14, сегодня
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
В Серове грузовик насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе
20:39, 18.10.20172
Екатеринбурженка отсудила у автосалона почти два миллиона рублей за бракованную машину
20:13, 18.10.20172
В Екатеринбурге отравились 40 солдат-срочников
19:45, 18.10.20171
Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
Задремал и выкатился на "встречку": под Богдановичем водитель грузовика устроил массовое ДТП
19:41, 18.10.20172
Впервые в Екатеринбурге тифлокомментирование на спектакле «Высоцкий. Рождение легенды»
19:30, 18.10.20172
"Матч получился сложным": "Урал" обыграл команду заключенных, уступая 0:2
19:15, 18.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Rusal встал в очередь на включение в MSCI Russia
Стала известна причина жестокого убийства екатеринбургской школьницы в 2011 году
19:05, 18.10.20172
Музыкальный фестиваль в Екатеринбурге вошел в топ-10 культурных событий осени в России
18:35, 18.10.2017
В столовой екатеринбургской школы во время обеда рухнула потолочная плитка
18:19, 18.10.2017
Как ускорить капитальный ремонт в своем доме
Турция возобновит поставки томатов в Россию
17:35, 18.10.2017
Александру Мошкину, который бил сына об асфальт, ужесточили приговор
16:59, 18.10.2017
В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего мальчика
16:16, 18.10.2017
Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
16:11, 18.10.2017
Свердловчанин забил насмерть трех пенсионеров
15:42, 18.10.2017
Смена реквизитов котловых счетов
15:32, 18.10.2017
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
"Мотив" оштрафовали за "лучший" интернет
14:47, 18.10.2017
Кофейня, против которой выступил Burger King, устроит народное голосование: у кого лучше "Американо"
14:42, 18.10.2017
На свердловском заводе погиб рабочий
14:40, 18.10.2017
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
В Свердловской области отец троих детей заплатил долг по алиментам в 300 тысяч только после ареста машины
14:25, 18.10.2017
В Свердловской области пенсионерам повысили прожиточный минимум
14:10, 18.10.20172
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
13:59, 18.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Газпром вышел наверх из сентябрьской консолидации
Кандидатам в свердловские министры придется отчитаться о своих поездках за границу
13:29, 18.10.2017
Свердловский облсуд отправил за решетку адвоката, который дал взятку сотруднику колонии
12:39, 18.10.2017
В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-замначальника ИК № 2, где избивали заключенных
12:30, 18.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: "Рынки растут несмотря на усиление геополитических рисков"
"Вину свою я не признаю в полном объеме": в Екатеринбурге судят бывшего министра транспорта Александра Сидоренко
12:00, 18.10.2017
В Свердловской области непривитым от гриппа детям запрещали посещать школы и детсады
11:46, 18.10.20173
В Свердловской области сняли предупреждение о смоге
11:30, 18.10.2017
ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности "Мой бонус"
На открытие скульптуры Эрнста Неизвестного "Маски скорби" в Екатеринбург приедет вдова Солженицына
11:23, 18.10.2017
Призеры чемпионата мира по киокусинкай каратэ получат медали из уральских камней
11:05, 18.10.2017
В России утвердили календарь выходных дней на 2018 год
10:26, 18.10.2017
Как сохранить тепло: советы профессионалов
Храм святой Екатерины построят у Театра драмы
09:58, 18.10.20174
Свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей за нападение овчарки на маленькую девочку
09:39, 18.10.20171
В мэрии Екатеринбурга обсудили запрет въезда грузовиков в черту города
09:21, 18.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: стена бесстрашия
В Екатеринбург приехал новый президент РАН
08:47, 18.10.2017
В Екатеринбурге спасатели на руках вынесли пенсионерку из огня
08:31, 18.10.2017
Дожди не уйдут из Екатеринбурга до конца рабочей недели
08:03, 18.10.2017
На создание "Эрмитаж-Урала" в Екатеринбурге выделят 200 федеральных миллионов
20:02, 17.10.20173
Свердловская ГИБДД назвала самые угоняемые машины в регионе
19:32, 17.10.2017
Пятилетняя девочка и пенсионерка получили травмы в резко затормозившей маршрутке в Екатеринбурге
19:20, 17.10.20172
Burger King в Екатеринбурге требует с соседей-конкурентов 10 миллионов рублей из-за рекламы стакана кофе
18:40, 17.10.20171
Роскомнадзор разрешил посещать торговые центры в Екатеринбурге
18:18, 17.10.2017
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
17:56, 17.10.2017
В Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ
17:50, 17.10.2017
На Пермском и Челябинском трактах установят камеры, которые не видит антирадар
17:46, 17.10.20172
В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельной аварии на Объездной дороге
17:43, 17.10.2017
В Свердловской области задержали "закладчиков" героина
17:30, 17.10.2017
Уральские ученые нашли в Чили 15 килограммов метеоритов
17:23, 17.10.2017

Жители Екатеринбурга смогут увидеть астероид Ирида

Жители Екатеринбурга смогут увидеть астероид Ирида
16+
Фото: pixabay.com
Рассмотреть его в небе можно будет через бинокль.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В конце октября жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе астероид Ирида. Рассмотреть его будет можно через бинокль. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, астероид появится в зоне видимости уральцев 30 октября.

фото: Группа "ВКонтакте" "Календарь астрономических явлений на Урале"

У Ириды вытянутая орбита, благодаря которой каждые 11 лет во время "Великого противостояния" он приближается к Земле на минимальное расстояние. В следующий понедельник оно составит 127 миллионов километров.

  • Найти астероид в небе будет достаточно легко, по форме он будет похож на звезду. Искать его через бинокль можно будет с 23.00.
  • Также 19 октября на ближайшее расстояние к Земле приблизится Уран.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 19.10.2017, 08:43
Тэги: Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Убийство в Рахмангулово Хоккей Медицина Интернет Бэби-боксы Криминал В Египте разбился самолет с российскими туристами Еда Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ловец покемонов Здоровье Катастрофа Гололед Скорая помощь Новый год Фото Пожар Животные Парковки Лайфхак Музыка Экономика Жизнь в городе ЗАГС Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Спорт Волейбол Секс Интервью Недвижимость Грипп Дом-2 История успеха Новости России Скандалы Развлечения ДТП Финансы Мультимедиа Рецензия Биатлон Конкурсы Слухи Новости Футбол Опрос Необычное Школа Общественный транспорт Ту 154 Статистика Баскетбол Горячее Репортаж Транспортная реформа Производство Психология ИГИЛ Растения Студенты Розыск Политика Афиша ЧМ-2018 Крушение самолета под Ростовом Кризис и санкции В Екатеринбурге -40 градусов Война ритуальных агентств Отношения Путин ВУЗ Личное ГИБДД Приостановка полетов в Египет 9 мая Сибирская язва МЧС Тест Корь Убийство Ирины Вахрушевой Горящие авто Расстрел на Депутатской История Екатеринбурга Суд Новости дня Коллекторы Дело Пьянкова Скандал с Новиковым Женщины Мистика Расстрел Семья Транспорт СМИ Обрушение крыши на Калинина Самолет Образование Снос монастыря на Качканаре Культура Хэллоуин-2015 Взрыв Деньги Знаменитости Мотоциклы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кто заработал Отдых Выставки Шоу-бизнес Высокие технологии Дорожные воины Рейтинг Видео Позитив ЖКХ Свердловской области Екатеринбуржцы в разных странах Голодовка в колонии Погода Красота Смерть Доска позора Истории 9 мая Туризм Религия Мода Приговор Лошагину Эксклюзив Недвижимость Свердловской области Ельцин-центр Дороги Авто Бизнес Искусство Ошибки врачей Грипп в Екатеринбурге Мировые новости Пусть говорят Самолет Минобороны упал в Якутии Расписание Строительство Военный репортаж Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мужчины Экономия Взятки ЖКХ Происшествия Храм святой Екатерины Дети

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru