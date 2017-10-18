Жители Екатеринбурга смогут увидеть астероид Ирида

Рассмотреть его в небе можно будет через бинокль.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В конце октября жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе астероид Ирида. Рассмотреть его будет можно через бинокль. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, астероид появится в зоне видимости уральцев 30 октября.

фото: Группа "ВКонтакте" "Календарь астрономических явлений на Урале"

У Ириды вытянутая орбита, благодаря которой каждые 11 лет во время "Великого противостояния" он приближается к Земле на минимальное расстояние. В следующий понедельник оно составит 127 миллионов километров.

Найти астероид в небе будет достаточно легко, по форме он будет похож на звезду. Искать его через бинокль можно будет с 23.00.

Также 19 октября на ближайшее расстояние к Земле приблизится Уран.

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