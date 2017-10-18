Жители Каменска-Уральского смогут оплачивать проезд в автобусе по безналу

К оплате принимаются карты Visa, MasterCard и МИР.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Каменск-Уральский стал первым городом в регионе, где можно оплатить проезд в автобусе по безналу. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, специальные терминалы оплаты уже установлены в 80 автобусах, что составляет примерно 60% общественного транспорта города.

Оплатить проезд с помощью банковской карты MasterCard, Visa и МИР можно на маршрутах 2, 5, 11, 12, 14, 15. Также оплату можно произвести через смартфоны, точнее с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.

Добавим, что в столице регионе такого до сих пор нет. На сегодняшний день в Екатеринбурге по безналу можно попасть лишь на три станции метро.

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