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К ЧМ-2018 в Екатеринбурге выпустят сувенирные планшеты

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге выпустят сувенирные планшеты
16+
Фото: pixabay.com
По размеру они будут похожи на IPad.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

К чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге заказали необычные сувениры – 500 планшетов. Каждый из них будет стоить 6400 рублей. Соответствующий аукцион уже размещен на портале госзакупок.

Внешний вид устройства будет выполнен с символикой Екатеринбурга. По размерам планшет будет чуть больше IPad, с диагональю 10,1 дюйма на операционной системе Android со встроенным GPS или ГЛОНАСС.

фото: документация закупки

В планшете будет аудиогид, который будет рассказывать об истории города и его значимых местах, таких как усадьбы, дворцы, месте расстрела царской семьи и т.д. Отдельный раздел будет посвящен "Уральской Голгофе".

Рассказы гида будут на восьми языках: русском, английском, немецком, китайском, французском, итальянском, португальском, испанском.

  • На закупку редких планшетов потратят 3 миллиона 200 тысяч рублей.

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Олег Галимов, 19.10.2017, 13:43
Тэги: Новости
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