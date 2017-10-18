К ЧМ-2018 в Екатеринбурге выпустят сувенирные планшеты

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
К чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге заказали необычные сувениры – 500 планшетов. Каждый из них будет стоить 6400 рублей. Соответствующий аукцион уже размещен на портале госзакупок.
Внешний вид устройства будет выполнен с символикой Екатеринбурга. По размерам планшет будет чуть больше IPad, с диагональю 10,1 дюйма на операционной системе Android со встроенным GPS или ГЛОНАСС.
фото: документация закупки
В планшете будет аудиогид, который будет рассказывать об истории города и его значимых местах, таких как усадьбы, дворцы, месте расстрела царской семьи и т.д. Отдельный раздел будет посвящен "Уральской Голгофе".
Рассказы гида будут на восьми языках: русском, английском, немецком, китайском, французском, итальянском, португальском, испанском.
- На закупку редких планшетов потратят 3 миллиона 200 тысяч рублей.
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