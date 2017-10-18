«Матильду» в Екатеринбурге покажет лично Алексей Учитель

Режиссер проведет творческий вечер в Ельцин Центре.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
Алексей Учитель лично представит свой фильм "Матильда" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.
Показ фильма и творческий вечер с участием режиссере пройдут в Ельцин Центре 9 ноября. Зрители смогут увидеть ленту, которая вызвала широкий резонанс еще до своего выхода, и задать вопросы лично Алексею Учителю. Стоимость показа – 1200 рублей, 600 рублея для студентов, пенсионеров и инвалидов. За два дня до мероприятия стоимость увеличится до 1500 рублей.
Православные активисты требуют запретить показ "Матильды", их поддерживает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Против фильма собирались подписи и устраивали акции, автомобиль Учителя поджигали, его петербургскую студию забрасывали "коктейлями Молотова".
Пострадали и кинотеатры: организация "Христианское государство", лидера которого недавно арестовали, рассылали екатеринбургским кинотеатрам письма с предупреждениями о "радикальнейших мерах" в случае показа "Матильды". Дошло до настоящих атак: ККТ "Космос" в Екатеринбурге подвергся нападению, хотя изначально кинотеатр не планировал показывать ленту. Тем не менее, после поджога администрация "Космоса" решила включить "Матильду" в расписание.
- Православные активисты полагают, что картина, рассказывающая об отношениях последнего русского царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оскорбляет память императора.