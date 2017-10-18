Синоптики сообщили о повышенном содержании фенола в воздухе Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле синоптики зарегистрировали загрязнение атмосферы формальдегидом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В воздухе Екатеринбурга зафиксировали повышенное содержание фенола, сообщает Уральский гидрометцентр.
В отчете за 16-18 октября указано, что в городе отмечено содержание фенола в атмосферном воздухе, загрязнение оценивается как повышенное. Кроме этого, в Нижнем Тагиле зафиксировано повышенное содержание формальдегида в воздухе.
В гидрометцентре отмечают, что метеорологические условия не способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.
- Напомним, на прошлой неделе екатеринбуржцев напугали сообщения в соцсетях о ядовитом облаке, которое якобы движется на уральскую столицу из Челябинской области, где, по версии автора сообщения, произошел выброс радиации. Эту информацию опровергли в МЧС, Роспотребнадзоре и Уральском гидрометцентре.