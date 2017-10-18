Синоптики сообщили о повышенном содержании фенола в воздухе Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле синоптики зарегистрировали загрязнение атмосферы формальдегидом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В воздухе Екатеринбурга зафиксировали повышенное содержание фенола, сообщает Уральский гидрометцентр.

В отчете за 16-18 октября указано, что в городе отмечено содержание фенола в атмосферном воздухе, загрязнение оценивается как повышенное. Кроме этого, в Нижнем Тагиле зафиксировано повышенное содержание формальдегида в воздухе.

В гидрометцентре отмечают, что метеорологические условия не способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.