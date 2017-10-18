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Синоптики сообщили о повышенном содержании фенола в воздухе Екатеринбурга

Синоптики сообщили о повышенном содержании фенола в воздухе Екатеринбурга
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В Нижнем Тагиле синоптики зарегистрировали загрязнение атмосферы формальдегидом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В воздухе Екатеринбурга зафиксировали повышенное содержание фенола, сообщает Уральский гидрометцентр.

В отчете за 16-18 октября указано, что в городе отмечено содержание фенола в атмосферном воздухе, загрязнение оценивается как повышенное. Кроме этого, в Нижнем Тагиле зафиксировано повышенное содержание формальдегида в воздухе.
 
В гидрометцентре отмечают, что метеорологические условия не способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.
  • Напомним, на прошлой неделе екатеринбуржцев напугали сообщения в соцсетях о ядовитом облаке, которое якобы движется на уральскую столицу из Челябинской области, где, по версии автора сообщения, произошел выброс радиации. Эту информацию опровергли в МЧС, Роспотребнадзоре и Уральском гидрометцентре.
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Маша Шмурыгина, 19.10.2017, 11:39
Тэги: Погода
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