Порывы ветра – до 18 метров в секунду: МЧС предупредило екатеринбуржцев о непогоде

В Екатеринбурге может начаться гололед.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе будет ветер с порывами до 18 м/с, дожди, мокрый снег, а температура упадет до -5 градусов.

Резкая смена погоды грозит гололедом, мокрым снегом на проводах, из-за которого могут быть проблема с электричеством, а также большим количеством ДТП.

– Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стойте под балконами. Стоянку автомобильного транспорта желательно предусмотреть в закрытых местах, вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Также спасатели посоветовали подобрать обувь с нескользящей подошвой, а пожилым людям – вооружится тросточками.

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