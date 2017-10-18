Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Ревде

Ведомство выяснит, выполнялся ли контракт на отлов бездомных животных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Прокуратура проводит проверку после нападения собаки на 11-летнюю девочку.

Инцидент произошел утром 19 октября возле школы на улице Чехова. Ребенок шел на учебу и решил погладить собаку, в ответ животное укусило девочку за плечо. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает, является ли собака бездомной. Если это подтвердится, ведомство проверит, соблюдались ли условия контракта по отлову собак, который заключила в октябре администрация Ревды. Сумма контракта составляет 355 тысяч рублей.

– Если у данного животного будет установлен хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании в пользу ребенка с хозяина собаки суммы причиненного морального вреда в связи с травмированием, – сообщили в прокуратуре.

Также ведомство запросило документы из больницы, чтобы установить степень вреда, нанесенного здоровью девочки. К проверке подключился и Следственный комитет.