РПЦ продолжает судиться за три здания в центре Екатеринбурга

Сейчас там располагаются колледжи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Екатеринбургская епархия подала апелляцию на решение Арбитражного суда, который отклонил иск о передаче церкви трех зданий в Екатеринбурге, пишет Znak.com.

Речь идет о безвозмездной передаче зданий № 58 и 83 на улице Декабристов, а также второго этажа на Ленина, 13. В данный момент там располагаются колледжи, однако РПЦ считает, что исторически они принадлежат ей и должны быть возвращены.

Представители учебных заведений и МУГИСО доказали, что спорные здания не использовались в религиозных целях, и суд не согласился передавать объекты под владения церкви.

Жалобу епархии будут рассматривать в 17-ом арбитражном апелляционном суде в Перми.

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