Свердловский облсуд оставил в силе приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства

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Арсена Байрамбекова приговорили к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017 В Свердловском облсуде сегодня, 19 октября, состоялось рассмотрение апелляции по делу Арсена Байрамбекова, отбывающего наказание на ритуальные убийства. – Рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвоката, осужденного и потерпевшего, суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, – сообщили в пресс-службе суда. Приговор Байрамбекову вынесли 10 марта. Его признали виновным в шести убийствах, четыре из которых были ритуальными, и приговорили к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима , а также к штрафу в размере 1,7 миллиона рублей. Два заказных убийства мужчина совершил в 2002 и 2010 годах, застрелив двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение. Известно, что у осужденного были четыре сообщницы. Подробнее о ритуальных убийствах читайте здесь. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 19.10.2017, 15:53

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 19.10.2017, 15:53Тэги: Суд Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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