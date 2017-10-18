Свердловский облсуд оставил в силе приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства

Арсена Байрамбекова приговорили к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В Свердловском облсуде сегодня, 19 октября, состоялось рассмотрение апелляции по делу Арсена Байрамбекова, отбывающего наказание на ритуальные убийства.
– Рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвоката, осужденного и потерпевшего, суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, – сообщили в пресс-службе суда.
Приговор Байрамбекову вынесли 10 марта. Его признали виновным в шести убийствах, четыре из которых были ритуальными, и приговорили к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 1,7 миллиона рублей.
- Два заказных убийства мужчина совершил в 2002 и 2010 годах, застрелив двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение. Известно, что у осужденного были четыре сообщницы. Подробнее о ритуальных убийствах читайте здесь.