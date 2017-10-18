Утонувший в бассейне Нижнего Тагила 7-летний мальчик болел бронхиальной астмой

Ребенок был на учете в местной городской больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В процессе следствия выяснили, что у утонувшего в бассейне "Уралвагонзавода" 7-летнего мальчика была "бронхиальная астма", сообщает 19 октября информационное агентство "Новый город".

Информацию подтвердили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила. Ребенок уже был на учете в местной детской городской больнице. С 2014 года приступов астмы у него не было, поэтому ему разрешили заниматься плаванием. Справка об этом была предоставлена в СДЮСШОР "Спутник", где занимался мальчик.

Из-за трагедии в администрации Тагила решили рассмотреть вопрос о ставках медиков в спортшколах. В 2008-2009 ставки медиков в спортучреждениях были сокращены.