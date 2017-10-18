Утонувший в бассейне Нижнего Тагила 7-летний мальчик болел бронхиальной астмой

Ребенок был на учете в местной городской больнице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В процессе следствия выяснили, что у утонувшего в бассейне "Уралвагонзавода" 7-летнего мальчика была "бронхиальная астма", сообщает 19 октября информационное агентство "Новый город".
Информацию подтвердили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила. Ребенок уже был на учете в местной детской городской больнице. С 2014 года приступов астмы у него не было, поэтому ему разрешили заниматься плаванием. Справка об этом была предоставлена в СДЮСШОР "Спутник", где занимался мальчик.
Из-за трагедии в администрации Тагила решили рассмотреть вопрос о ставках медиков в спортшколах. В 2008-2009 ставки медиков в спортучреждениях были сокращены.
- Как уточнил заместитель главы города Валерий Суров, решили рассмотреть штатное расписание спортивных школ и в первую очередь, конечно, где необходимо, подумать о том, как в него включить медицинских работников.
- 7-летний мальчик утонул в начале октября прямо на уроке в бассейне "Уралвагонзавода". Тренер не смог его откачать. Следователи проводят проверку. Родители воспитанников школы собирают подписи в защиту тренера.