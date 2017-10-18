В аэропорту Екатеринбурга пассажир пытался нелегально провезти 1,8 миллиона рублей

В чемодане мужчины были доллары, евро, рубли и турецкие лиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В Кольцово сотрудники таможни задержали пассажира, который пытался провезти доллары, евро, рубли и турецкие лиры на сумму 1,8 миллиона рублей.

Мужчина собирался улететь в Стамбул и прошел по "зеленому коридору", дав понять таможенникам, что не намерен провозить ничего нелегального. Однако при сканировании багажа иснпектор обратил внимание на подозрительное содержимое чемодана пассажира.

– В результате таможенного досмотра выяснилось, что в сумке находились: 30640 долларов США, 170 евро, 12 000 рублей и 1430 турецких лир. Перемещение банкнот пассажир не оформил должным образом. Отсутствие пассажирской декларации он объяснил своим незнанием таможенного законодательства, – рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.

Деньги у мужчины изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов".