В Екатеринбурге начали сносить Дом детского творчества

Демонтаж займет несколько дней.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В Екатеринбурге начался снос Дома детского творчества в Пионерском районе.

Работы на улице Советской начались еще в среду, 18 октября. Здание, в котором располагался Дом детского творчества, а ранее - школа № 35, принадлежит Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" (ЕМУП "СУЭРЖ"). В управлении сообщили, что демонтаж здания займет не один день, передает "Уралинформбюро".

На месте Дома детского творчества до 2025 года построят жилой дом высотой от 10 до 17 этажей. Проект обсуждался на публичных слушаниях в марте этого года, тогда жители Пионерского проголосовали за снос здания, которое находилось в аварийном состоянии.