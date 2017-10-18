В минстрое рассказали, когда будут сданы проблемные жилые комплексы в Свердловской области

Среди них - жилые комплексы в Екатеринбурге, Арамиле, Березовском и Первоуральске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В областном министерстве строительства рассказали о сроках сдачи проблемных жилых комплексов в Свердловской области. Ведомство сообщило эту информацию в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, о чем политик рассказал в своем блоге.

Жилой комплекс "Березки" в Березовском планируется сдать до конца 2017 года. Финансирует завершающую стадию строительства "ТКБ Банк", застройщик – "БЗСК-Инвест". Эта же компания достраивает жилой комплекс "Оптимист" в Первоуральске, сдача объекта запланирована на 30 июня 2019 года. Финансирует и управляет проектом Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК).

ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге будет сдан до 1 июля 2019 года. Финансирует строительство "Промсвязьбанк". Жилой комплекс "Первый Николаевский", финансируемый Сбербанком, планируется сдать до 30 декабря 2018 года.

В комплексе "Кольцовский дворик" один дом будет сдан до конца 2017 года, еще один – до третьего квартала 2019-го. Дольщики дома № 20 на улице Щербакова сейчас оформляют права собственности на квартиры, в ЖК "Западный" уже передают квартиры собственникам. Завершить строительство скандальной "Бухты Квинс" планируется до 30 декабря 2017 года.